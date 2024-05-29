Жук-стригун может нанести непоправимый вред огороду и саду и лишить урожая.

Стригун - жук, который каждый теплый сезон поселяется на огороде и в саду и начинает кампанию по "стрижке" молодых растений. Вывести вредителя сложно, но не бороться с ним нельзя: он состригает все, что попадается ему на пути. Как бороться с жуком-стригуном - рассказываем в материале.

Жук-стригун - чем опасен вредитель

Жук-стригун, или жук-кравчик - небольшой по размеру жучок (около 2-3 см) черного цвета. У него большая голова и крепкие челюсти, которыми он собственно и стрижет всходы, почки и все нежные молодые части растений - свеклу, подсолнухи, кукурузу, клубнику, смородину, виноград и другие.

Делает он это не специально - просто ему нужно кормить будущих детей, вот он и тянет в норку, где лежат личинки, все самое вкусное. Но таким образом кравчик сильно вредит огороду, полям, саду и особенно винограднику.

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Чего не любит жук-стригун - как бороться с вредителем

Как и с любым другим вредителем, с кравчиком можно бороться с помощью "химии" или народными способами. Дачники чаще всего выбирают последнее: это безопаснее для урожая.

Как избавиться от жука-стригуна народными методами:

на пути у вредителей можно создать препятствие - выкопать по периметру участка канавку (20-25 см в глубину) и положить в нее обработанную инсектицидами зелень;

собирать жуков на участке вручную и уничтожать;

находить и выкапывать норки стригуна.

Выманить кравчика из норки также можно таким способом: смешайте воду и подсолнечное масло (на 10 л воды 1 стакан масла) и залейте эту смесь в норку.

Масло будет перекрывать жукам кислород и они начнут выползать из норок, останется лишь собрать.

Ранее мы рассказывали, чем опасен долгоносик на клубнике и как с ним бороться.

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