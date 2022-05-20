Над клипом также работала Рената Литвинова.

Российская певица Земфира, которая с первого дня вторжения РФ в Украину осуждает войну, выпустила песню "Мясо", в которой рассказала обо всех зверствах оккупантов.

Интересно, что рисунки на военную тематику, показанные в видео, рисовала Рената Литвинова. Впрочем, девушки вдвоем уехали из России за границу еще в начале войны.

"Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь", – поет в одном из куплетов Земфира.

Также в песне Земфира задает вопросы оккупантам "Зачем они приехали?" и "Куда они приехали?"

"Все эмоции в трёх минутах, этот ужас нельзя спеть, только шёпот и хрип. Легкие забиты гвоздями. Нет сил уже плакать и кричать, кошмары каждую ночь. Земфира, спасибо тебе", "В Мариуполе полночь... Сижу и плачу... Земфира, спасибо большое за то, что не молчишь! Ты одна из немногих, и слава Богу, что вы у нас есть", "Нет слов. Не знаю, можно ли более точно описать то, что происходит в Украине. Мороз по телу. Спасибо, Земфира", - пишут поклонники в коментариях.

Напомним, ранее Земфира поддержала Украину новым клипом "Не стреляйте", где показала бомбежку украинских городов.

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