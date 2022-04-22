Трогательная композиция получила название "Місто Марії".

Украинская группа "Океан Эльзы", лидером которой является Святослав Вакарчук, выпустила песню "Город Марии" (в оригинале "Місто Марії", - ред). Песня посвящена украинским военным, которые защищают населенный пункт в Донецкой области от российских оккупантов.

Композицию опубликовали на YouTube и других музыкальных площадках.

"Посвящается защитникам Мариуполя – казацкого города Марии. Запись сделана Океаном Эльзы на репетиции 21.04.2022", - сказано в описании.

"Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою", - поет в песне Святослав Вакарчук, который с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел в территориальную оборону.

Напомним, Эд Ширан выпустил клип, снятый в Киеве до войны.

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