Вакарчук выпустил новую песню о Мариуполе / Фото - instagram.com

Украинская группа "Океан Эльзы", лидером которой является Святослав Вакарчук, выпустила песню "Город Марии" (в оригинале "Місто Марії", - ред). Песня посвящена украинским военным, которые защищают населенный пункт в Донецкой области от российских оккупантов. 

Композицию опубликовали на YouTube и других музыкальных площадках. 

"Посвящается защитникам Мариуполя – казацкого города Марии. Запись сделана Океаном Эльзы на репетиции 21.04.2022", - сказано в описании. 

"Сонце зійшло над Азовом 

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною 

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин 

Мрію як нам буде знов добре з тобою", - поет в песне Святослав Вакарчук, который с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел в территориальную оборону.

Напомним, Эд Ширан выпустил клип, снятый в Киеве до войны.

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