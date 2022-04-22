Украинская группа "Океан Эльзы", лидером которой является Святослав Вакарчук, выпустила песню "Город Марии" (в оригинале "Місто Марії", - ред). Песня посвящена украинским военным, которые защищают населенный пункт в Донецкой области от российских оккупантов.
Композицию опубликовали на YouTube и других музыкальных площадках.
"Посвящается защитникам Мариуполя – казацкого города Марии. Запись сделана Океаном Эльзы на репетиции 21.04.2022", - сказано в описании.
"Сонце зійшло над Азовом
Вітер над дюнами дме
Холодно, але пісок пахне весною
Очі вже звикли до втоми
Надто багато причин
Мрію як нам буде знов добре з тобою", - поет в песне Святослав Вакарчук, который с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел в территориальную оборону.
Напомним, Эд Ширан выпустил клип, снятый в Киеве до войны.