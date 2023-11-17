Певица произвела впечатление на поклонников.

Сегодня, 17 ноября, состоялась премьера нового клипа певицы Златы Огневич на песню "Віддаю". В кадре певица предстала в "голом" комбинезоне под цвет своей кожи.

Она эротично двигалась под проливным дождем и мощно исполняла свою песню, которая имеет все шансы стать хитом.

""Віддаю" - это рассказ о безумной любви, которая переполняет сердце. Эта песня отражает то безудержное желание сполна разделить чувства с любимым человеком. Отдача и откровенность – основные темы этого трека, убеждающие каждого: "Когда любишь, то нет слова "нет"", - комментирует премьеру Злата.

Стоит отметить, что YouTube несколько раз блокировал этот клип. Однако певице все же удалось "залить" его на платформу.

Как отреагировали пользователи сети

"Злата, ты такая талантливая! Красивые движения, невероятная песня, клип - огонь"

"Какая грация, какие изгибы, идеальная фигура! Спасибо большое"

"Я под впечатлением, как же это красиво и сексуально"

"Это поджог. Песня и клип в самое сердце"

"Ну, это вау! Чувственно и соблазнительно"

Напомним, ранее Настя Каменских неожиданно выпустила новый клип о любви.

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