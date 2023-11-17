Сегодня, 17 ноября, состоялась премьера нового клипа певицы Златы Огневич на песню "Віддаю". В кадре певица предстала в "голом" комбинезоне под цвет своей кожи.
Она эротично двигалась под проливным дождем и мощно исполняла свою песню, которая имеет все шансы стать хитом.
""Віддаю" - это рассказ о безумной любви, которая переполняет сердце. Эта песня отражает то безудержное желание сполна разделить чувства с любимым человеком. Отдача и откровенность – основные темы этого трека, убеждающие каждого: "Когда любишь, то нет слова "нет"", - комментирует премьеру Злата.
Стоит отметить, что YouTube несколько раз блокировал этот клип. Однако певице все же удалось "залить" его на платформу.
Как отреагировали пользователи сети
- "Злата, ты такая талантливая! Красивые движения, невероятная песня, клип - огонь"
- "Какая грация, какие изгибы, идеальная фигура! Спасибо большое"
- "Я под впечатлением, как же это красиво и сексуально"
- "Это поджог. Песня и клип в самое сердце"
- "Ну, это вау! Чувственно и соблазнительно"
Напомним, ранее Настя Каменских неожиданно выпустила новый клип о любви.