Огневич представила новый соблазнительный клип / Скриншот YouTube

Сегодня, 17 ноября, состоялась премьера нового клипа певицы Златы Огневич на песню "Віддаю". В кадре певица предстала в "голом" комбинезоне под цвет своей кожи.

Она эротично двигалась под проливным дождем и мощно исполняла свою песню, которая имеет все шансы стать хитом.

""Віддаю" - это рассказ о безумной любви, которая переполняет сердце. Эта песня отражает то безудержное желание сполна разделить чувства с любимым человеком. Отдача и откровенность – основные темы этого трека, убеждающие каждого: "Когда любишь, то нет слова "нет"", - комментирует премьеру Злата.

Стоит отметить, что YouTube несколько раз блокировал этот клип. Однако певице все же удалось "залить" его на платформу.

Певица впечатлила танцами в новом клипе / Скриншот YouTube

Как отреагировали пользователи сети

  • "Злата, ты такая талантливая! Красивые движения, невероятная песня, клип - огонь"
  • "Какая грация, какие изгибы, идеальная фигура! Спасибо большое"
  • "Я под впечатлением, как же это красиво и сексуально"
  • "Это поджог. Песня и клип в самое сердце"
  • "Ну, это вау! Чувственно и соблазнительно"

Напомним, ранее Настя Каменских неожиданно выпустила новый клип о любви.

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