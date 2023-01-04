Украинский композитор Евгений Хмара снял клип в тоннеле киевской станции метро "Контрактовая площадь" в сопровождении оркестра ВСУ – 50 музыкантов оркестра присоединились к проекту. О съемках рассказывает "Завтрак с 1+1".

Особенностью съемок стало то, что они происходили не на перроне, а белый фирменный рояль композитора стоял прямо на путях метрополитена. Съемки проходили в ночное время, а пути, конечно, были обесточены.

"Возникла идея рассказать миру о жизни гражданских украинцев через социокультурный музыкальный видеопроект с рабочим названием "Музыка подземного Киева". С 24.02.2022 жизни миллионов украинцев продолжились в бомбоубежищах – детство, мечты, идеи, а также музыка – отныне поселились и в киевском метрополитене. Мировому сообществу сложно представить, как городской вид транспорта может стать прибежищем для тысяч людей, семей, пристанищем для творчества и креатива",- рассказывает Евгений Хмара об идее проекта.

Таким образом, проект имеет цель показать несокрушимость украинского духа. Даже в метрополитене, который превратился в укрытие, жизнь продолжается и музыка продолжает звучать, даже когда город содрогается и стонет от взрывов.

Во время съемок Евгений исполнил авторскую композицию "REVIVAL", которая посвящается сегодня всем украинцам.

К проекту присоединился и военный оркестр Вооруженных сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка. 50 музыкантов, вживую, под впечатляющую акустику бетонных тоннелей между станциями метро "Контрактовая Площадь" и "Тараса Шевченко" .

"Музыка имеет большую силу. Музыка объединяет и дарит эмоции, которые способны проникнуть в глубины наших душ и сердец. Эта композиция - это молитва. Молитва за всех пострадавших людей, которых настигла эта кровавая, террористическая война. Я знаю, что мы победим, потому что за нами правда и с нами Бог", - подчеркивает Евгений Хмара.