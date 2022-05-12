Фанаты обвинили организаторов конкурса в коррупции.

Фанаты самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022 обвинили организаторов в коррупции из-за того, что в финал не прошли представители Албании и Латвии. Хотя за день до первого полуфинала букмекеры прогнозировали им попадание в финал конкурса.

Об этом сообщает The Mirror.

Так, из-за того, что в финал не прошли представители Албании и Латвии фанаты конкурса решили бойкотировать финал, который должен состоятся уже 14 мая.

Кроме того, по данным издания, ведущие Евровидения также не согласны с результатами.

"Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды. Сегодня вечером - несколько потрясений", – цитирует издание ведущих конкурса.

Стоит отметить, что сразу после объявления участников, прошедших в финал конкурса, в сети разгорелись жаркие споры. Кто-то считает, что все заслуженно прошли дальше и теперь смогут побороться за победу, а кто-то уверен, что результаты голосования были подтасовкой.

"Нет Австрии, Болгарии или Дании в финале Евровидения? Коррумпировано. Бойкот шоу. Хватит", "Самый ужасный полуфинал", "Нужен перерасчет голосов", – написали поклонники в сети.

Ранее УНИАН сообщал, какие страны прошли в финал Евровидения 2022.

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