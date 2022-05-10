Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале.

Сегодня, 10 мая, состоялся первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. В этом году Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania, которую солист Олег Псюк посвятил своей маме и всем женщинам, которые уберегают своих детей от ужасов войны.

Участники выступили в первом полуфинале Евровидения под шестым номером. Они вышли на сцену в национальных костюмах. Интересно, что солист Kalush Orchestra оставил неизменными только два элемента в своем образе - жилетку и розовую панаму.

Так, на главной сцене Евровидения представители Украины исполнили свой хит Stefania, который стал мегапопулярным с начала войны в нашей стране. Стоит отметить и то, что вся Европа сегодня солидарна с Украиной и поддерживает нас в это непростое время.

Выступление Kalush Orchestra стало настоящим открытием в этом году. Ребята не просто зажгли на сцене, они подорвали зал и заставили всех без исключения аплодировать.

Напомним, ранее букмекеры определили, кто из участников первого полуфинала Евровидения попадет в финал.

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