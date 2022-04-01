Популярный певец рассказал о своей деятельности во время войны.

Украинский певец и автор Влад Дарвин презентовал свою новую песню, которую он написал, чтобы собрать средства на бронежилеты военным.

Как сообщает пресс-служба 1+1, это первая презентация песни вживую в студии "Сніданку. Онлайн".

Также музыкант рассказал, что сейчас, кроме музыкального фронта, работает волонтером и помогает собрать средства на помощь нашим защитникам. Певец в первый день войны решил остаться в Киеве и быть со своим городом до конца.

Студию он посетил с премьерой новой песни "З Україною разом!", которая нацелена привлечь внимание к определенной задаче. По его словам, сейчас музыканты должны увековечить память людей, которые решили взять в руки оружие и пойти защищать Украину.

"Я бы не пришел к вам с премьерой просто так. У меня есть с этой песней миссия – я хочу обратить внимание на вопросы защиты наших военных. Вы знаете, бронежилетов не хватает, когда ребята попадают под обстрелы, потом эти бронежилеты уже не пригодны к использованию. И они не могут работать, я прошу искать организацию Ukraine Alive 2022 и поддержать нашу инициативу. Все средства, которые будут собраны, пойдут на закупку бронежилетов", – отметил певец.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские музыканты Джеральд Эстрада и инструментально-вокальный ансамбль "Байрактар" перепели песню Modern Talking "You're My Heart, You're My Soul".