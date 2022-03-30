Музыканты высмеяли российских захватчиков.

Украинские музыканты Джеральд Эстрада и инструментально-вокальный ансамбль "Байрактар" перепели песню Modern Talking "You're My Heart, You're My Soul".

Так, артисты посвятили этот трек российским оккупантам, которые погибают на войне в Украине. Также они предложили сделать эту песню гимном Чернобаевки - любимое место оккупантов, где они уже неоднократно терпели поражение от Вооруженных сил Украины.

Песня, которую исполнили Джеральд Эстрада и ансамбль "Байрактар", получила название "Без руки, без ноги". В ней музыканты высмеивают захватчиков, которых президент РФ Владимир Путин отправил в Украину как "пушечное мясо".

Напомним, ранее позор оккупантов в Чернобаевке высмеяли в "фильме Netflix". Так, пользователи сети показали в трейлере нарезки из новостей, документальных драм и военных фильмов. Интересно, что в ролике проскакивает фраза о "неравной борьбе с собственной тупостью", которая напрямую касается российских оккупантов.

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