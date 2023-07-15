Песня, как отметили в сети, пробирает до мурашек.

Украинская группа Kozak System представила мощную песню, которая стала гимном объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють". Также артисты уже выпустили клип, в котором показали защитников нашей страны.

"Я лють свою перетворю на зброю. Я смерть несу проклятим ворогам. Бо справжній я непереможний воїн. Честь всім героям: сестрам і братам! Я лють свою перетворю на волю. Свобода у крові моїй тече. За цю можливість дякую я долі. Бо цей вогонь запеклих не пече!"- поют музыканты.

Лидер группы Иван Леньо рассказал, что песня была создана специально для штурмовой бригады. Музыканты гордятся возможностью поднимать боевой дух защитников Украины.

"Вооруженные Силы Украины доказали, что на сегодня это - лучшие Вооруженные силы в мире. Мы защищаем свою землю. Для нас мотивация имеет огромное значение. Каждый воин должен быть хорошо экипирован, хорошо подготовлен и эффективен на своем месте. Поэтому, когда возникла идея создания штурмовой бригады "Лють", мы поддержали ее и написали гимн для этой бригады, потому что в ней будут воевать очень мотивированные профессионалы", - рассказал лидер Kozak System.

Гимн штурмовой бригады "Лють" - клип

Реакция сети

Комментаторы признаются, что мощная песня вызывает у них слезы, ведь они гордятся нашими защитниками, однако очень за них волнуются. Также пользователи написали:

"Спасибо за мощную песню! Слава Украине! Героям слава! Большая благодарность всем, кто стоит на защите нашей страны"

"Спасибо за несокрушимость, за дух Украины, который дарят ваши песни! Вместе к победе! Слава Украине! Героям слава!"

"Спасибо Kozak System за такую невероятную мощную работу! Каждое слово просто в сердце! Спасибо нашим защитникам, низкий вам поклон".

Напомним, недавно группа Kozak System выступила в Винницкой области. На концерт пришла 91-летняя бабушка, которая тронула пламенной речью. Она сказала, что принципиально доживет до победы над РФ.

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