Маша Кондратенко представила новую песню "Не ходи".

Украинская певица Маша Кондратенко представила новую лирическую песню "Не ходи", главный посыл которой, что женщины не замечают тревожных "звоночков", когда ослеплены любовью.

В комментарии УНИАН певица рассказала, что написала эту песню для всех девушек, которые переживали мучительное расставание, как и она сама.

"Эта песня про меня, про мою подругу, про подругу подруги, про чью-то сестру, про весь женский пол. В каждой строке слова, которые описывают состояние девушки, что была влюблена не в того человека, который разбил ей сердце и в какой-то момент забрал надежду и веру в настоящую любовь", - сказала Кондратенко.

Она добавила, что не нужно дважды входить в одну и ту же реку, ведь человек, который все время возвращается в прошлое, может очень больно упасть в настоящем.

"Никогда не возвращайся к тем, кто сделал тебе больно. Переживи это в одиночестве, с подругами, с семьей, в творчестве - спасай себя сама, и главное: не ищи спасение в других мужчинах, потому что это не работает. Я проверяла (смеется). Сила в тебе, и если ты падаешь в глубокое дно - у тебя быстрее появятся силы выплыть наверх", - добавила Маша.

Певица ответила, вдохновлялась ли при создании трека "Не ходи" взрывной песней Майли Сайрус "Flowers", которую она посвятила своему бывшему:

"Майли Сайрус - красотка, которая отправила невероятно крутой месседж девушкам: в первую очередь, мы должны сами себя любить, баловать, относиться к себе нежно. Потому что окружающий мир отражает наш внутренний, и если мы научимся относиться с уважением к себе - в нашу жизнь придет человек, который будет отражать наше отношение к себе. Если я была бы Майли - сделала бы так же, потому что люблю такие символические штуки".

Напомним, Надя Дорофеева покорила чувственной песней "Вотсап".

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