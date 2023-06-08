Певица спела о мучительной любви.

Лирическая премьера "Крапива" от украинской певицы Анны Тринчер вышла 7 июня на всех стриминговых платформах. Эта композиция стала началом нового этапа в творчестве певицы. В песне Анна делится с аудиторией своей историей любви, о которой долго молчала, но наконец решилась рассказать.

"Крапива" - это песня-признание, показывающая, какой может быть любовь, которая завязывает глаза одному из партнеров ради желаний другого.

"Любовь может быть сложной и запутанной, иногда приносить разочарование или страдания, иногда по-настоящему жалить, но, вместе с тем, эта самая любовь может дать силу и веру в себя. После сложных, абьюзивных отношений в прошлом я посвятила много времени, чтобы по-честному полюбить себя, воспитать в себе стержень силы и уверенно бороться за свои желания. Я пою о том, что еще где-то болит в моей душе, будто нераскрытая и недоговоренная часть меня, но теперь я хочу выпускать все мысли на волю и раскрывать свои новые стороны", - говорит Тринчер.

В песне артистка делится собственным болезненным опытом и описывает те переживания, которые испытывала в тот момент. Любовь может быть колючей, как крапива, а может окрылять и вдохновлять на поступки. Ты можешь сначала быть до умопомрачения влюбленной, но впоследствии понять, что этот человек не твой и ты несчастлива в этих отношениях. Главное - вовремя принять правильное решение и найти свою настоящую искреннюю любовь, которая не будет жалить и причинять боль.

Пережить сложный разрыв певице помог ее муж Александр Волошин. Он показал, что в отношениях счастливы и могут быть двое. Сейчас их семейная жизнь построена на любви, доверии, взаимопонимании, бешеной поддержке и на общем видении настоящего и будущего.

"Человеку нужен человек. Когда-то мне сильно не хватало ощущения, что меня любят, понимают, принимают и ценят. Я чувствовала себя одинокой. И не только в отношениях с любимым человеком, но и с друзьями, родственниками. Для меня отношения, в которые хочется вкладываться - это те, где есть близость, доверие, тепло и понимание", - рассказала певица.

Напомним, Мария Яремчук впервые за пять лет выпустила песню.

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