Английский певец представил клип к песне "2step", записанной совместно с рэпером Lil Baby.

Английский певец и продюсер Эд Ширан выпустил клип на песню "2step", который снял в Киеве еще до войны - осенью 2021 года.

Видеоработа опубликована на его YouTube-канале.

Ширан сообщил, что авторские сборы передаст организации DEC для помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Сообщается, что одна из локаций в Киеве - это двор механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Там Lil Baby (американский хип-хоп-исполнитель и автор песен) зачитал рэп. Сам Эд Ширан в клипе появился на проезжей части одной из улиц Киева.

"Я снял видео на 2step в Киеве, в Украине, до того, как там начались разрушительные акты насилия. Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал невероятное гостеприимство, находясь там: от каждого члена съемочной команды до простых людей, которых я встретил во время отдыха", - рассказал музыкант.

Напомним, группа Kalush Orchestra выступила под гитару в освобожденном Ирпене.

Вас также могут заинтересовать новости: