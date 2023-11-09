Запрет хотят внедрить для контента, который создается россиянами в любом уголке мира.

Русскую музыку хотят полностью запретить в украинском YouTube и любых мобильных приложениях. Этим вопросом занимается Министерство цифровой трансформации Украины вместе с представителями СМИ. Подробнее об этом рассказала украинская журналистка и блогер Янина Соколова в интервью "Украинской правде".

Соколова уточнила, что имела чат с представителями Министерста цифровой трансформации, в котором речь шла о бойкоте российской музыки на территории Украины.

"Потом мы перешли к делу. Сначала мы занялись музыкой, потому что в Украине, если вы зайдете в iTunes или Spotify, российские исполнители в трендах. У меня 13-летний сын, я же слышу, что слушают его сверстники. Мы платим им за это. Они берут эти деньги, а потом нас бомбят. Поэтому большинство людей, к сожалению, тупые. Основная масса - это люди, не имеющие критического мышления. Нужно им помочь. Поэтому мы с Минцифрой уже прислали ряд документов, чтобы в украинском YouTube не было российской музыки, и в Украине российская музыка была запрещена для прослушивания во всех приложениях", – уточнила Янина Соколова.

Этот вопрос коснется не только контента, который создают российские исполнители на территории России. Янина убеждена, что также стоит запретить музыку, блоги и интервью даже тех россиян, которых признали "иноагентами".

"Это не играет роли. Иноагент он или нет - он нас вгоняет в русское пространство. Какое мне дело, жива или мертва эта Вика Цыганова с ее мужем? Поржать? Поржать я могу над чем-то другим. Сейчас миллионы просмотров, и пол страны вспомнило, кто такая Вика Цыганова", – категорически добавила украинка.

Ранее УНИАН писал, что Янина Соколова мощно "разнесла" Регину Тодоренко, которая молчит о войне и продолжает работать в России.

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