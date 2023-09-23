Журналистка прокомментировала поведение одесситки, которая молчит о войне и хвалит российские города.

Известная журналистка и ведущая Янина Соколова мощно "разнесла" предательницу Регину Тодоренко. Она отметила, что певица - враг Украины. Соколова напомнила, что сейчас Тодоренко снимается на росТВ и хвалит российские города, при этом подыгрывая пропаганде Кремля.

"Украинка в России рассказывает о "родине-матушке". Сочи она называет российской Ривьерой, Астрахань - южной Венецией и икорно-арбузной столицей РФ", - отметила Соколова на своем YouTube-канале.

Журналистка не скрывала, что ее возмущает поведение Тодоренко, которое полностью игнорирует полномасштабную войну. При этом родители певицы, отметила Соколова, все еще находятся в Одессе и точно слышат взрывы во время постоянных ракетных атак.

"Регина давно уже живет в Москве. После начала полномасштабной войны она затихла, не говорит ни слова, даже в дни ужасных обстрелов родной Одессы, на фоне смертей людей, детей, там тишина... Ну, а если зайти на ее Instagram, то там она поет оды русским городам, которые она посетила. Как поразила ее Тюмень... Не поразила Регину, похоже, судьба родной страны. Вообще поф*г, упорно молчит о преступлениях РФ против Украины, при том, что родители ведущей продолжают жить в Одессе", - заявила журналистка.

Соколова не понимает, почему Тодоренко молчит о войне. Она напомнила, что певица пыталась оправдать свое поведение тем, что якобы не хочет ссориться с мужем-россиянином, а также не хочет "начинать информационную войну". При этом предательница заявляла, что хочет приехать в Одессу.

"Регина, ты приезжай, там будет видно. Ждем!"- потроллила Тодоренко Соколова.

Тодоренко вернулась на росТВ - что известно

Напомним, недавно Тодоренко снялась в новом российском шоу "Руссо Экспрессо", которое стало плагиатом на "Орел и Решку". Предательница решила показывать "культурную программу" для невыездных жителей страны-агрессора. При этом Тодоренко не скрывает, что будет искать "русскую душу".

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