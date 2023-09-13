Недавно на улице я услышала, как дети слушали русский рэп, включив его на колонке. Первая реакция - конечно же, подойти и попытаться объяснить им, почему этого делать нельзя. Подойти к ним я не успела, но успела в очередной раз расстроиться. Ведь это "нельзя" не понимают не только дети, но и множество взрослых.

Иногда это доходит до абсурда. Моя подруга, которая давно живет в другой стране, сопровождает свой сториз в Инстаграме песней российского исполнителя. И это после того, как рядом с домом ее матери российской ракетой вдребезги разносит торговый центр. На мое замечание насчет музыки она упрекает меня... моей "чрезмерной патриотичностью"!

Сложно осознать, что кто-то может считать такую позицию вопросом "патриотичности" или "только патриотичности".

Ведь мы прекрасно знаем, что просмотры и прослушивания аудио и видеоматериалов приносят авторам средства, которые затем уплачиваются в бюджет страны (в данном случае – России). А что дальше делает с ними страна-агрессор? Правильно: закупает на них ракеты, которые летят убивать нас. То есть это не вопрос "патриотизма", это вопрос жизни и смерти. И просто совести.

Кто-то скажет: "Да что там будет от одного моего прослушивания какой-то там песни?". А ведь копеечка к копеечке ... другие же аргументируют "дозволенность" на прослушивание песен некоторых исполнителей тем, что, мол, эти певцы "против Путина". А вы проверили территориальную принадлежность лейбла, выпустившего эту песню? Кому пойдет доход с вашего "единожды"?

Водитель такси включает русскую музыку - можно пожаловаться на это в его службу такси. Включает, но тут же переключает при тебе трек – уже добрый знак. А ведь, очевидно, имеет такие треки в своем плейлисте.

Запрет Верховной Радой российской музыки в общественном пространстве в таком случае очень радует. Но личное пространство - это личное пространство. И тут встает вопрос выбора.

По меньшей мере, слушать сейчас русскую музыку – это мерзко. Для самого же себя.

Как бы ты когда-то (или до сих пор) не любил какого-то исполнителя или группу. Просто сложно осознать, как можно внутренне толерировать это, позволять себе "кайфовать" от какого-то трека российского исполнителя на фоне того, что сделала и делает Россия. И опять таки, вспомним про "копеечка к копеечке".

То есть в целом это получается некий неосознанный (точно?) музыкальный мазохизм. Со стороны взрослых.

Дети же, очевидно, не до конца понимают, в чем проблема. Также здесь очевидным является и то, что им, значит, не объясняют, почему это "нельзя". По крайней мере (вероятно), это применимо в большинстве случаев. Ведь точно часть родителей проводят такие разговоры, но, как говорится, дети есть дети: максимализм, упрямство и так далее.

Но эти дети вырастут. И есть риск,что они станут новым поколением взрослых, слушающих русскую музыку.

Так же мечталось бы, чтобы все отучились от российского дубляжа, российского ютуба и вообще посещения российских сайтов (зачем вам это, вы все занимаетесь OSINT?). Кстати, что касается ютуба, то одному подростку я пыталась объяснить, что не стоит смотреть "ту русскую тревел-блогершу", но никакого понимания я от ребенка, к сожалению, не получила. Также ничем кончились попытки "побороть" подростка, который постоянно использует российские песни в сторизах Инстаграма.

Нужно ли убрать все лайки в музыкальных приложениях, удалить все русские песни? Это вопросы, которые вы должны решить для себя, подумать, стоит ли это того, приемлемо ли это, и действительно ли ваш пост в соцсетях не может обойтись без российской музыки.

Итак, почему вы до сих пор слушаете русскую музыку? Российское кино давно смотрели?

Может быть, сегодня отличный день, чтобы перестать делать это? А тем, кто этого не делает, - СПАСИБО!

Таня Поляковская