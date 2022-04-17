Кузьма еще при жизни много говорил о войне и был патриотом Украины.

Украинский продюсер Потап обнародовал отрывок интервью Скрябина, в котором он еще при жизни говорил о войне. В его словах заметили некое пророчество.

В интервью Андрей Кузьма желал Украине обрести президента-патриота, который смог бы отвоевать нашу страну. Также он говорил о том, война в Украину пришла еще давно, но большинство жителей делали вид, что ничего не происходит, так как на тот момент это не коснулось их лично.

"И потому, наверное, еще одно надо сказать, чтобы не забывать о том, что эта война уже давно пришла. То, что ее нет здесь, не значит, что ее нет. Она есть потому, что люди гибнут и из Кривого Рога, и со Львова, и из Николаева, и из Чернигова. Отовсюду. А огромное количество людей в Украине делает вид, что ничего не изменилось", - говорил тогда Кузьма.

Сейчас же Потап отметил, что те слова Скрябина были пророческими. Его поддержали и поклонники, которые также согласились со словами Кузьмы.

Отметим, Кузьма Скрябин погиб в ДТП в 2015 году. Он получил звание "Герой Украины".

Напомним, ранее Потап эмоционально обратился к звездам-молчунам из России.

Вас также могут заинтересовать новости: