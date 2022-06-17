Событие посетят популярные звезды, среди которых победители Евровидения.

Во вторник, 21 июня, в Амстердаме состоится громкое международное событие – благотворительный телемарафон в поддержку Украины Embrace Ukraine — #StrivingTogether.Мероприятие пройдет накануне заседания Европейского совета в Брюсселе, его цель - консолидировать европейскую аудиторию вокруг темы готовности Украины стать частью семьи ЕС.

Событие посетят популярные звезды, среди которых победители Евровидения Сonchita Wurst, Emmelie de Forest, Kalush Orchestra, Jamala и Ruslana, европейские звезды Blind Channel, S10, а также настоящая легенда Украины и Европы – VERKA SERDUCHKA. Кроме этого, участниками мероприятия станут политические лидеры, общественные активисты и деятели культуры. Митинг по случаю телемарафона состоится на Музейной площади в Амстердаме в 20:00 (СЕТ, 21:00 по Киеву).

До, во время и после трансляции митинга будет проходить сбор средств через глобальную фандрайзинговую платформу UNITED24. Вырученные средства пойдут на закупку рентген-аппаратов С-арки для украинских учреждений здравоохранения, оказывающих помощь раненым и пострадавшим в результате полномасштабной войны рф в Украине. Кроме этого, самый активный благотворитель, отправивший самую большую сумму в рамках сбора получит уникальный подарок – флаг Украины, подписанный президентом Владимиром Зеленским.

"Украине очень нужна поддержка и консолидация усилий всего мира. Во время телемарафона мы продолжаем собирать средства для важных потребностей, от которых зависит жизнь и здоровье миллионов украинцев. В рамках благотворительной акции, которую мы начали в эфире популярного утреннего шоу "Сніданок 1+1", мы подарим уникальный лот – флаг Украины, подписанный президентом Зеленским. Это эксклюзивная вещь, которую получит благодетель, отправивший самую большую сумму на целевой сбор с 16 по 21 июня (стоп в 22 часа). Победителя мы объявим со сцены в Амстердаме", - рассказывают организаторы.

Приобщиться к сбору средств могут все желающие, отправив благотворительный донат по ссылке: https://u24.gov.ua/news/kyiv-berlin-telethon

Трансляция телемарафона планируется на ведущих телеканалах Украины и мира, а также на YouTube-каналах 1+1 и Atlas Festival.

Организаторы телемарафона Embrace Ukraine — #StrivingTogether — один из крупнейших медиахолдингов Украины 1+1 media, крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы Atlas Festival. Партнеры проекта - Vodafone Ukraine, Mastercard Ukraine, "Ощадбанк" и ФК "Динамо Киев", главный медиапартнер — утреннее шоу "Сніданок з 1+1". Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел.

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