Музыканты отметили, что начали создавать эту песню еще в 2021 году.

TVORCHI и The Hardkiss выпустили совместную песню. Музыканты выпустили трек "Мрійники", в котором говорится о тех, кто не прекращает мечтать и думать о будущем несмотря на все сложности.

Артисты отметили, что они хотели представить песню при других обстоятельствах. Дату премьеры музыканты переносили из-за подрыва Каховской ГЭС.

Впрочем, впоследствии TVORCHI и The Hardkiss решили все же презентовать песню. Сейчас они надеются, что трек подарит кому-то веру и желание мечтать.

"Не так мы планировали представить нашу совместную работу, которую начали готовить еще в 2021 году. Не так мы планировали ее представить еще неделю назад. Но, надеемся, что сегодня она подарит кому-то веру. Мы должны работать дальше и мечтать", - говорится в описании к песне.

Трек "Мрійники" уже появился на музыкальных платформах и YouTube. Премьеру также прокомментировала Юлия Санина, фронтвумен The HARDKISS. Она отметила, что музыканты долго работали над этой песней. Трек стал особенным для обеих групп.

Трек TVORCHI и The Hardkiss "Мрійники" - видео

Реакция сети

Неожиданная коллаборация приятно удивила фанов. Комментаторы рассказывают, что трек им понравился. Также они пишут:

"Неожиданно, но очень круто! Спасибо за отличную совместную работу!"

"Непревзойденно"

"Вау, какой звук! Я в восторге".

Напомним, ранее Тринчер растрогала песней "Крапива" о собственной истории.

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