Известная украинская группа "Океан Эльзы", фронтменом которой является Святослав Вакарчук, выпустила новую версию старого хита "Той день" и клип к нему. Музыканты удивили совместным исполнением композиции с молодыми звездами.
Вакарчук решил записать песню с четырьмя молодыми, но уже популярными в Украине и за рубежом исполнителями. Речь идет о KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.
Впервые мир услышал трек "Той день" 24 года назад, когда вышел культовый альбом "Океана Эльзы" "Янанебібув". А сейчас песня зазвучала по-новому. В клипе каждый из артистов исполнил свою партию и предстал в разных образах. Видео снималось в одной из столичных квартир.
"Через 24 года после релиза на культовом альбоме "Янанебібув", песня получила новое звучание, эмоцию и, самое главное, новое значение. В ней - общее, одно на всех желание и убеждение украинцев - наш Тот День обязательно наступит!" - прокомментировали новую версию хита музыканты.
В комментариях под клипом поклонники группы в восторге от новой версии композиции и высоко оценили объединение "Океана Эльзы" с молодыми артистами:
- "Спасибо за старую любимую песню, которая возродилась в наши тяжелые дни вновь!"
- "Это лучшее, что приходилось слышать за последнее время. В самое сердце и до мурашек!"
- "Моя самая любимая песня "Океан Эльзы" из всех. С детства люблю ее больше всего. Спасибо, Святослав, что вспоминаете о своих давних легендарных хитах и придаете им новое звучание"
- "Ой, какая классная коллаборация! Новое дыхание у выдержанного временем хита!"
Как известно, в этом году легендарной группе исполняется 30 лет. По этому случаю музыканты устраивают концерт в столичном Дворце спорта.
Напомним, ранее Дантес и Jerry Heil завоевали сердца слушателей новой песней "Губы в губах".