Легендарная группа представила композиции "Той день" в новом звучании.

Известная украинская группа "Океан Эльзы", фронтменом которой является Святослав Вакарчук, выпустила новую версию старого хита "Той день" и клип к нему. Музыканты удивили совместным исполнением композиции с молодыми звездами.

Вакарчук решил записать песню с четырьмя молодыми, но уже популярными в Украине и за рубежом исполнителями. Речь идет о KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

Впервые мир услышал трек "Той день" 24 года назад, когда вышел культовый альбом "Океана Эльзы" "Янанебібув". А сейчас песня зазвучала по-новому. В клипе каждый из артистов исполнил свою партию и предстал в разных образах. Видео снималось в одной из столичных квартир.

Видео дня

"Через 24 года после релиза на культовом альбоме "Янанебібув", песня получила новое звучание, эмоцию и, самое главное, новое значение. В ней - общее, одно на всех желание и убеждение украинцев - наш Тот День обязательно наступит!" - прокомментировали новую версию хита музыканты.

В комментариях под клипом поклонники группы в восторге от новой версии композиции и высоко оценили объединение "Океана Эльзы" с молодыми артистами:

"Спасибо за старую любимую песню, которая возродилась в наши тяжелые дни вновь!"

"Это лучшее, что приходилось слышать за последнее время. В самое сердце и до мурашек!"

"Моя самая любимая песня "Океан Эльзы" из всех. С детства люблю ее больше всего. Спасибо, Святослав, что вспоминаете о своих давних легендарных хитах и придаете им новое звучание"

"Ой, какая классная коллаборация! Новое дыхание у выдержанного временем хита!"

Как известно, в этом году легендарной группе исполняется 30 лет. По этому случаю музыканты устраивают концерт в столичном Дворце спорта.

Напомним, ранее Дантес и Jerry Heil завоевали сердца слушателей новой песней "Губы в губах".

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