Они представили клип к новому хиту.

Владимир Дантес и Jerry Heil представили совместную песню "Губы в губах" и клип к ней. По их словам, этот трек - ностальгия по беззаботному прошлому.

Основным вдохновением для написания трека стали теплые воспоминания о юности. Jerry Heil отмечает:

"Хотелось напомнить о беззаботных временах, когда самым страшным было слишком поздно прийти домой. Лето, казавшееся бесконечным, летние лагеря, первые поцелуи, драки за клубом, свобода и ощущение, что вся жизнь впереди, когда сзади только родительский дом, из которого хочешь ускользнуть".

Впервые трек прозвучал две недели назад во время выступления Дантеса на Atlas Weekend, а также тогда комментаторы прозвали песню главным хитом лета.

Тандем Jerry Heil и Владимир Дантес мгновенно завоевал сердца слушателей своей легкой летней мелодией, напоминающей о беззаботном прошлом.

"Мое творчество — это сам я, моя музыка — это отражение переживших я историй. Поэтому и трек "Губы в губах" - это рефлексия эмоций и чувств мне хорошо знакомых. Мы давно знакомы с Jerry, и когда нам наконец-то представилась возможность создать общую песню, мы решили делать по-настоящему искренний релиз", — делится своим мнением о релизе Владимир Дантес.

Напомним, ранее Harper's Bazaar назвал лучшие песни этого лета.

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