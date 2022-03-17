Время возрождения и единения: TamerlanAlena х Andi Vax спели песню "Моя Україна" о несокрушимой и смелой Родине, которая сегодня проживает сложнейший период за историю своей независимости.

Песня "Моя Україна" способна укрепить боевой дух каждого украинца и всех защитников, которые круглосуточно защищают нашу землю. "Мы выстоим, ведь у нас нет страха" - поют TamerlanAlena и призывают верить в близкую победу.

"Эта песня льется из наших сердец, из души. Она о любви - но уже не к любимому, а к Родине. "Вставай, моя Украина, ты у меня одна единственная" - без лишних слов... Сейчас нам всем очень сложно и больно, но важно держать строй и несокрушимую веру в победу. Мы гордимся тем, что мы украинцы - самая сильная нация во всем мире. Мы выдержим и совсем скоро отпразднуем победу. Осталось еще немного", - комментирует дуэт.

В куплете Тамерлана звучит фраза "русский военный корабль, иди на х*й", которая стала настоящим символом борьбы украинцев с российскими оккупантами. Над аранжировкой песни работал известный саунд-продюсер и аранжировщик Andi Vax.

Как и большинству семей Украины, Тамерлану и Алене пришлось разъехаться ради безопасности. Певица с сыном находятся в безопасности в то время, как Тамерлан вступил в ряды территориальной обороны и вместе с ВСУ защищает родную землю с оружием в руках. Певец находится в самых горячих точках Киевской области - вместе с армией отбивает атаки оккупантов и осуществляет эвакуацию населения.

Вас также могут заинтересовать новости: