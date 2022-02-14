Мероприятие состоялось в ночь с 13 на 14 февраля.

В ночь с 13 на 14 февраля состоялась главное спортивное событие года в США - Супербоул. Это было финальное состязание года за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки.

В перерывах между игрой зрители могли увидеть не только трейлеры многих ожидаемых далеко за пределами США киносериальных новинок, но и насладиться выступлениями любимых исполнителей.

На Супербоуле-2022 выступили Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Доктор Дре и Мэри Блайдж.

Но больше всего болельщиков удивил рэпер 50 Cent, который выступал вниз головой. А после выступления он преклонил колено в поддержку движению "Жизни черных важны", которая борется против расизма и полицейского насилия.

Напомним, ранее рэпер 50 Cent показал танец обнаженной куклы на свадьбе в России.

Вас также могут заинтересовать новости: