ROXOLANA представила свою версию хита.

Украинская певица ROXOLANA представила собственное видение популярного хита Кузьмы Скрябина "Люди, как корабли".

Она отметила, что это самая любимая ее песня из репертуара певца. И признается: давно хотела ее перепеть и решила, что будет исполнять трек на концертах и ​​спрашивать людей, как им такой вариант песни. Звукорежиссер певицы, покойный Женя Коваленко (погиб при обстреле Винницы, - УНИАН) был первым, кто сказал исполнительнице не сомневаться и обязательно выпустить этот кавер.

"Он мне сказал: "Рокси, мне с первого раза понравилось. И я так прошу, пожалуйста, выпусти ее". Потом мы с коллегами созвонились после Винницы и вспомнили эту историю. И подумали: если он так хотел, чтобы она вышла, мы должны выпустить ее, колебания отошли на второй план. Я думаю, что он будет очень счастлив", – прокомментировала ROXOLANA в эфире "Сніданку з 1+1".

Напомним, после гибели звукорежиссера певица ROXOLANA выпустила песню "Не бійся".

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