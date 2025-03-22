Известный португальский артист Салвадор Собрал, который в 2017 году представил Португалию на Евровидении и одержал победу на шоу, впервые за долгое время выпустил новую песню. Знаменитость представил композицию "One Way Ticket", записанную в дуэте с украинской джазовой группой Avdysh.
Премьера нового трека состоялась 22 марта на YouTube-канале коллектива. Интересно, что, хотя название в песне англоязычное, но звучит она полностью на украинском языке. Исполнитель впервые спел на украинском и таким образом решил продемонстрировать свою поддержку нашей стране.
К новой композиции дуэт представил атмосферный клип, в котором снялся сам Собрал и солистка группы Екатерина. В видео изображено, как певцы вместе исполняют новую композицию. В ней они спели о свободе и вере в лучшее будущее.
В сети пользователи поблагодарили артиста за поддержку Украины и отметили, что поражены его знанием украинского:
- "Классный дуэт, и у господина Салвадора прекрасный украинский!"
- "Я не понимаю ни одного слова, но мне все стало понятно"
- "Отлично. Большое спасибо за поддержку Украины"
- "Так красиво! От этой песни мурашки по коже"
- "Такая красивая песня, такая успокаивающая и уютная. Салвадор, твой украинский замечательный"
К слову, Салвадор одержал победу на "Евровидении-2017" с песней "Amar pelos dois". Кроме победы, он еще и установил рекорд на шоу. Собрал получил на Евровидении в Киеве 758 баллов. Такого результата никому не удавалось достичь за всю историю конкурса.
Через четыре месяца после триумфа на конкурсе артист попал в реанимацию. Из-за врожденного порока сердца ему потребовалась операция, во время которой звезде пересадили сердце. Сейчас он продолжает свою музыкальную карьеру и гастролирует по миру.
Напомним, ранее Леди Гага выпустила новый альбом "Mayhem". Это первый сборник песен артистки за последние пять лет. В него вошло 14 треков, некоторые из которых уже стали хитами.