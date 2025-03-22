Салвадор Собрал спел вместе с украинской джазовой группой.

Известный португальский артист Салвадор Собрал, который в 2017 году представил Португалию на Евровидении и одержал победу на шоу, впервые за долгое время выпустил новую песню. Знаменитость представил композицию "One Way Ticket", записанную в дуэте с украинской джазовой группой Avdysh.

Премьера нового трека состоялась 22 марта на YouTube-канале коллектива. Интересно, что, хотя название в песне англоязычное, но звучит она полностью на украинском языке. Исполнитель впервые спел на украинском и таким образом решил продемонстрировать свою поддержку нашей стране.

Видео дня

К новой композиции дуэт представил атмосферный клип, в котором снялся сам Собрал и солистка группы Екатерина. В видео изображено, как певцы вместе исполняют новую композицию. В ней они спели о свободе и вере в лучшее будущее.

В сети пользователи поблагодарили артиста за поддержку Украины и отметили, что поражены его знанием украинского:

"Классный дуэт, и у господина Салвадора прекрасный украинский!"

"Я не понимаю ни одного слова, но мне все стало понятно"

"Отлично. Большое спасибо за поддержку Украины"

"Так красиво! От этой песни мурашки по коже"

"Такая красивая песня, такая успокаивающая и уютная. Салвадор, твой украинский замечательный"

К слову, Салвадор одержал победу на "Евровидении-2017" с песней "Amar pelos dois". Кроме победы, он еще и установил рекорд на шоу. Собрал получил на Евровидении в Киеве 758 баллов. Такого результата никому не удавалось достичь за всю историю конкурса.

Через четыре месяца после триумфа на конкурсе артист попал в реанимацию. Из-за врожденного порока сердца ему потребовалась операция, во время которой звезде пересадили сердце. Сейчас он продолжает свою музыкальную карьеру и гастролирует по миру.

Напомним, ранее Леди Гага выпустила новый альбом "Mayhem". Это первый сборник песен артистки за последние пять лет. В него вошло 14 треков, некоторые из которых уже стали хитами.

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