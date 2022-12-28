Песня уже успела покорить слушателей.

Музыкальная команда Мюсли UA и украинский комик Вася Харизма сделали клип на песню "С Рождеством everybody", за основу которой взяли ранее выпущенный хит "Добрый день everybody".

Премьера клипа состоялась 25 декабря. Буквально за несколько дней ролик собрал более 117 тысяч просмотров на YouTube.

"Когда Джонсонюк поздравил всех украинцев фразой "С Рождеством everybody", мы стали на шаг ближе к новому хиту. А когда еще Вася Харизма записал фирменное голосовое сообщение, для нас это стало настоящим вызовом", - говорится в описании под видео.

Музыканты признались, что создали песню и клип всего за один день. Также в треке можно услышать голоса Степана Гигы, Элтона Джона и Монатика.

Реакция сети на новый хит

"Наконец-то у нас появился свой Jingle Bells"

"С Рождеством everybody, мы всегда вам рады"

"Очень круто"

"Новогодняя бомба, супер"

"Рождественский шедевр"

"Клип отпадный, спасибо за хорошее праздничное настроение"

Напомним, россияне украли хит "Чути гімн" об Азове, Буче и Ирпене.

Вас также могут заинтересовать новости: