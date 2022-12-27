Это уже не первый подобный инцидент.

Россияне украили хит военного времени украинского рэпера Skofka. Они переделали песню "Чути гімн" и дали ей название "Выстоим".

"Наш боевой товарищ, боец батальона "Спарта" сделал крутой клип о жизни и службе в прифронтовом Донецке", – говорится в описании под роликом.

Стоит отметить, что оригинал песни вышел в 2022 году. "Чути гімн" о зверствах оккупантов в Буче, Ирпене и других многострадальных городах. Также в песне говорится о том, что украинцы обязательно выстоят, да и правду никто не сможет "пристрелить".

"За нами правда, значить вистоїм ми ваші вистріли. За нами правда, а її ніяк не пристрелить. За нами правда, значить визволим село ми за селом. За нами правда, значить ми з долин повиганяєм зло", - поет Skofka.

Кроме того, в треке "Чути гімн" Skofka поет о том, что ВСУ обязательно отомстят оккупантам за все зверства.

Россияне воруют песни украинских артистов

Ранее жители страны-агрессора украли песню Тины Кароль. Симона Куприна пришла на музыкальное шоу "Ну-ка, все вместе!", где исполнила песню "Выше облаков".

Также ранее Слава Демин поделился в своем Instagram видео, на котором российский певец исполняет культовую песню покойного украинского музыканта Скрябина.

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