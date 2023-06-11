На артистов написали донос в прокуратуру, теперь вместо них выступят музыканты, которые поддержали путинский режим.

В РФ отменили выступление группы "Звери" на экономическом форуме в Петербурге. На артистов написали донос, их раскритиковали за отказ выступать в Крыму и антивоенную позицию.

Как сообщают росСМИ, первым против "зверей" выступил декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, который в прошлом был пресс-секретарем "Всемирного русского народного собора". Он заявил, что у солиста группы Романа Билыка "богатая биография представителя пятой колонны".

Также россиянина возмущало, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину певец осудил войну. В марте прошлого года Билык называл происходящее "безумием" и "страшной трагедией".

Помимо этого, против группы "Звери" выступил российский депутат Чебыкин. Он обратился к прокурору Петербурга с доносом. Чиновник недоволен тем, что Билык "негативно относится" к войне.

"Выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и её населения", - заявил депутат.

Россиян, которые решили сорвать концерт группы "Звери", также возмущало, что они отказывались выступать во временно оккупированном Крыму. Музыканты ни разу не ездили на полуостров после того, как его захватила РФ.

Теперь же вместо группы "Звери" на концерте в Петербурге выступит группа "Чиж и Ко". Эти музыканты поддерживают путинский режим и нравятся тем, кто выступает за войну в Украине.

Отмена концертов РФ - что известно

"Звери" стали не первыми артистами, чьи концерты сорвали в РФ. Ранее там отменили последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой. Помимо этого, в Сочи отменили концерт "Би-2". Артисты и актеры, выступившие против российской агрессии, становятся "врагами" для Кремля, а потому их концерты срывают.

Также недавно стало известно, что в РФ отменили уже восьмой концерт Дианы Арбениной. Официальных причин "отмены" певицы не сообщают, однако известно, что она выступает против войны в Украине.

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