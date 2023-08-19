Слушатели поблагодарили Потапа за такой чувственный трек.

Рэпер Потап запремьерил новую песню "Ренесанс", которую посвятил молодому солдату, погибшему на Херсонщине, и девочке, потерявшей жизнь во время бомбежки.

"Это поколение, которое сейчас всеми силами защищает Украину, борется за ее право на существование и жизнь. Выстоявшее поколение, а следующее поколение - это уже поколение Ренессанс. Дети, увидевшие войну. Дети, которые сделают все для того, чтобы вырасти настоящими украинцами и построить настоящее сильное и процветающее государство. Благодаря им Украина оживет как феникс", - прокомментировал премьеру артист.

Слушатели с восторгом отреагировали на новый трек Потапа и отметили, что в этой песне чувствуется его душа.

Что пишут пользователи сети

"Чувствуется душа Алексея в этой песне. Гениальное выражение своего мировоззрения относительно современности, с которой нам, украинцам, к большому сожалению, пришлось столкнуться… Спасибо за творчество"

"Актуальные слова, актуальный смысл, подтверждающий невыразимую боль, уныние и память о тех, кто погиб из-за этой ужасной войны. Вечная память всем, кто погиб, кто отдал жизнь за нашу Украину"

"Очень сильная песня! Второй куплет вплоть до мурашек!"

"Слова в самую душу"

Напомним, Дорофеева и Барских "зажгли" совместным треком "Ритмы" .

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