Премьера клипа состоялась 18 августа.

Артисты Надя Дорофеева и Макс Барских выпустили совместную песню, которая получила название "Ритмы". Такой коллаборации от них никто не ожидал, поэтому им удалось поразить своих поклонников.

"Ритмы" - песня о воспоминаниях из прошлого, о друзьях, грусти, боли, слезах и ярости, превращающихся в отчаянный танец, о том, что потеряно, но не забыто.

Макс Барских рассказал, что им понадобилась всего неделя, чтобы реализовать идею и снять клип. Такая бешеная скорость, по его словам, возможна лишь при условии абсолютного единения.

"Эту работу мы с Надей посвящаем всем друзьям, всем украинцам, что сейчас не с нами. Полтора года мы не собираемся компаниями, полтора года мы не слышим смех и звуки радостей наших близких. Мы поставили на паузу все то, что так искренне и незабываемо грело наши сердца. Наше новое видео об эмоциональных качелях, где музыка становится спасением и энергетическим всплеском" - комментирует премьеру певец.

Дорофеева, в свою очередь, поблагодарила Барских за идею спеть вместе. Она сказала, что не понимает, почему до сих пор у них не было дуэта, если у них такое невероятное музыкальное понимание друг друга и теплые дружеские отношения.

"Такого творческого заряда и счастья я уже давно не получала – спасибо за это Алану и всей команде. Так ценно сейчас иметь возможность создавать музыку в родной стране и дарить ее людям – качественную, современную, стильную, украинскую. Мы вложили сюда свою душу - надеюсь, что все это почувствуют, и эта работа найдет отклик в сердцах", - добавила Додо.

Напомним, ранее Тарабарова довела до слез песней о пленных.

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