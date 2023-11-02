Певица "разорвала" сеть новой работой.

Певица Тина Кароль представила новый клип на песню "Не святі". В новой видеоработе она предстала в черном мини-платье с глубоким декольте и босоножках на высоком каблуке.

В кадре знаменитость сидит на диване под проливным дождем, эротично двигается и поет песню, которая буквально "подорвала" сеть. Также в кадре появился мужчина, который томно смотрел в камеру и курил.

В конце клипа за диваном вспыхивает огонь. Такие спецэффекты добавили новой видеоработе Кароль больше сексуальности и сделали его по-настоящему горячим.

По словам певицы, композиция "Не святі" призвана донести то, что любить и признаваться в чувствах важно сегодня, а не потом.

Как отреагировали пользователи сети

"Какое точное определение любви. Тина бесподобна на экране"

"Очень сильно и талантливо"

"Клип можно просматривать 1000 раз и он не надоест. Песня невероятная, стала одной из любимых"

"Безумно красиво, эстетично. Тина, вы как всегда прекрасна! Мое сердце принадлежит вашим песням"

"Это шедевр"

Напомним, как певица Бучинская стала феноменом 2023 года.

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