Певица Тина Кароль представила новый клип на песню "Не святі". В новой видеоработе она предстала в черном мини-платье с глубоким декольте и босоножках на высоком каблуке.
В кадре знаменитость сидит на диване под проливным дождем, эротично двигается и поет песню, которая буквально "подорвала" сеть. Также в кадре появился мужчина, который томно смотрел в камеру и курил.
В конце клипа за диваном вспыхивает огонь. Такие спецэффекты добавили новой видеоработе Кароль больше сексуальности и сделали его по-настоящему горячим.
По словам певицы, композиция "Не святі" призвана донести то, что любить и признаваться в чувствах важно сегодня, а не потом.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какое точное определение любви. Тина бесподобна на экране"
- "Очень сильно и талантливо"
- "Клип можно просматривать 1000 раз и он не надоест. Песня невероятная, стала одной из любимых"
- "Безумно красиво, эстетично. Тина, вы как всегда прекрасна! Мое сердце принадлежит вашим песням"
- "Это шедевр"
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