Ее песни сейчас на устах всех украинцев.

Украинская певица из Львова Наталья Бучинская стала настоящим прорывом 2023 года. Она выпустила несколько разрывных хитов, которые набрали тысячи просмотров.

Так, с начала полномасштабного российского вторжения украинцы стали чаще слушать музыку на родном языке, поэтому в топы прорываются отечественные исполнители. Одной из таких стала Наталья Бучинская.

Долгое время о ней почти ничего не было слышно, последний клип она выпустила в 2015 году. Однако в феврале этого года она представила песню "Жоржини", которая сразу же разлетелась по сети. Пользователи социальной сети TikTok сняли более 10 тысяч клипов под этот звук.

Не успели юзеры отойти от "Жоржин", как в тренды прорвалась новая песня Бучинской "За хмарами". Эта песня сейчас активно набирает обороты, фолловеры снимают множество видео и поддерживают украинскую музыку.

Отметим, что есть еще несколько песен в репертуаре Бучинской, которые наверняка знают все - "Дівчина-весна", "Перемога", "Моя Україна" и другие.

За свое творчество Бучинская удостоилась звания Народной артистки Украины. Эту награду она получила в 2004 году.

Напомним, ранее Тина Кароль соблазнила новой песней о "грешной" любви.

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