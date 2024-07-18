Они впервые спели вместе.

KOLA и Parfeniuk выпустили совместную песню под названием "Температура". Трек с летним вайбом погружает слушателя в отношения пары, которая оказалась на грани разрыва, но все же пытается их спасти. Они оба понимают, что огонь любви и страсти требует новой жизни.

Артисты пытались показать слушателям, что даже когда чувства кажутся исчезнувшими, есть шанс снова разжечь огонь и найти общий язык.

"Эта песня - мантра для всех, кто чувствует, что любовь угасает, но стоит искать способ ее восстановить. Важно не опускать руки, а помнить, что даже самая маленькая искра может зажечь огонь. Она о том, как важно сохранить тепло в отношениях и не дать чувствам остыть", - рассказала KOLA.

Артисты уже успели представить и совместный клип на песню "Температура", что заслуживает отдельного внимания. Видео было создано с эффектом реферсивных съемок. В клипе артисты отошли от шаблонной сексуализации главных героев, продемонстрировав эмоциональную бытовую ссору. В видео KOLA и Parfeniuk предстали перед зрителями в образе типичной пары 70-х.

"Каждый фит - это для меня мощный энергетический заряд. Новый сингл с KOLA - это о температуре в сердце. Особая история, которая, несмотря на минорные смыслы, звучит очень оптимистично, ведь после темноты нас всегда ждет свет. Песня, которая научит разжигать огонь в отношениях", - поделился Parfeniuk.

Напомним, ранее Миша Крупин и KOLA рассказали о сложностях в отношениях в новом клипе "Тюльпаны".

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