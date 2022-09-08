Видеоклип "Це ми!" был снят в рамках творческого проекта ко Дню Независимости Украины.

Это кавер-версия композиции "Courage to change" исполнительницы Sia.

Проект был реализован при поддержке коммуникационного агентства GN Consulting, стихотворения к композиции написала Мария Поправка. Куратором национального проекта выступил основатель GN Consulting Сергей Назаров.

Исполнители - детский хор "Жемчужины Одессы" и Сюзанна Добровольская, в сопровождении оркестра Одесского муниципального театра духовой музыки имени Салика.

Съемки клипа проводились в Одессе во время войны в стране. Песня является громким гимном украинских детей, призывом к взрослым всего мира о поддержке Украины в бесстрашном противостоянии российским захватчикам. Эта композиция о том, что хотя в стране идет жестокая война, украинские дети полны любви к жизни, и что мировое сообщество должно обратить внимание на детей – беззащитных украинцев.

Команда проекта искренне надеется, что видеоклип и песня вдохновят украинцев, защищающих детей от ужасной войны и желают для них свободного будущего.