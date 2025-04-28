Исполнительница представила украиноязычную версию песни, которая стала настоящим хитом еще задолго до ее выхода.

Известная украинская певица Надя Дорофеева представила долгожданный новый трек "Fenomenal". Сингл должен был увидеть свет еще четыре года назад, но премьера откладывалась из-за полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Выход композиции, которую написал бывший продюсер Надежды Потап, был запланирован на 2021 год. Тогда артистка хотела выпустить альбом, в который бы и вошел "Fenomenal". Сначала звезда записала трек на русском языке и исполняла его на своих концертах.

Однако из-за нападения оккупантов на Украину артистка решила не выпускать русскоязычный альбом и перевела лишь некоторые песни из него на украинский, в частности, и "Fenomenal". Несмотря на перевод трек был недоступен для прослушивания на стриминговых сервисах, но он стал настоящим хитом на концертах знаменитости.

Видео дня

После многочисленных многолетних просьб поклонников выпустить песню Дорофеева все же сделала это и наконец запремьерила композицию, а также представила танцевальное видео к ней. Премьеру ролика сначала планировали одновременно с релизом песни, однако из-за обстрела Киева 24 апреля и объявленного траура, ее пришлось перенести.

"Песне "Fenomenal" уже четыре года. Она должна была выйти в моем первом сольном альбоме в марте 2022-го, но произошла большая война... Альбом так и не вышел. Я написала все новые песни, а из старых перевела только три - и "Fenomenal" была одной из них. Она звучала исключительно в туровых концертах. А потом вы начали спрашивать: "А когда выйдет "Fenomenal", оставлять комментарии под каждым новым релизом, приходить на концерты с плакатами. Это превратилось во флешмоб и продолжалось три года! Извините, что долго", - написала в подписи к ролику артистка.

Реакция слушателей на украиноязычную версию "Fenomenal":

"Этого можно было ждать столько времени"

"Как это стильно и красиво. Надя, ты поражаешь как всегда!"

"Лучшая артистка и лучшая команда ever!"

"Трек просто невероятный, это просто шедевр"

Напомним, ранее Дорофеева наделала шума в сети треком "Добавьте света". К этой песне артистка сняла яркий клип, который многим пользователям напомнил времена до полномасштабного вторжения и хиты группы "Время и Стекло".

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