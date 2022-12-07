Василий Демчук презентовал песню под названием "Alive".

Украинский певец и финалист Нацотбора на Евровидение-2023 Вася Демчук, более известный как DEMCHUK, написал конкурсную песню "Alive" в полном блэкауте.

"Первые строки песни я написал во время блэкаута, когда Киев оказался в полной темноте. В голове миллионы мыслей, я остался наедине с собой и гитарой в руках, горела свеча, я смотрел на нее и думал обо всем, что происходит вокруг. Даже в темноте мы творим, и это фантастично", - сказал Демчук в интервью УНИАН.

Также он ответил, о чем именно его песня:

"Моя песня "Alive" о том, что помогает чувствовать себя живым сегодня, в самые темные времена. Она о любви, которая живет в сердце, как огонек. Даже в полной темноте он согревает и дает веру в будущее. Благодаря ему я чувствую силу бороться".

Кроме того, Вася Демчук признался, обращался ли за помощью к Насте Каменских, с которой ранее выпустил песню "Sorry".

"Я не обращался к Насте, но мы до сих пор поддерживаем связь, я чувствую от нее поддержку. Мы иногда списываемся, "сапортим" премьеры песен друг друга. В свое время Настя дала мне невероятный толчок, я очень благодарен ей за наш общий опыт", - добавил певец.

Напомним, ранее финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Марина Круть в интервью УНИАН рассказала, видит ли среди других финалистов конкурентов, почему вторая подряд победа на Евровидении для Украины сейчас сверхважная, и может ли война повлиять на результаты.

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