Артист представил песню, которую он записал на английском языке.

Украинский артист MELOVIN, который в прошлом году совершил каминг-аут, выпустил новую песню и смелый клип к ней. Певец представил англоязычный трек Don't Need Your Love.

Для видео Меловин примерил куртку с шипами. Ими он пытался "отбиваться" от хейтеров. Во время анонса нового трека артист публиковал фото, на которых его лицо было залеплено негативными комментариями, распечатанными на бумаге.

В клипе же певец показал, кто стоит за хейтом. MELOVIN сделал юмористический финал, во время которого хейтеры, пытавшиеся его "атаковать", выстроились в очередь и получали гонорары за свои поступки. Так артист показал, что некоторые волны негатива могут быть спровоцированы искусственно, лишь по чьему-то желанию.

Смелое видео поразило фанатов. Они пишут:

"Мощный клип, мощный посыл, мощная песня. Спасибо всей команде и Мелу за работу"

"Если меня спросят, какая украинская музыка достигает мирового уровня, я покажу этот клип! С премьерой"

"Как всегда на высоте, Мэл! Это очень круто и невероятно. Концовка супер"

"Родной наш Мэл, с премьерой тебя, это все очень классно, мощно, твой вокал, харизма, вся эта постановка в клипе, это должен услышать и увидеть весь мир, мы тебя любим!"

"Работа, которая пробирает до самых костей. Спасибо тебе, гений современности! Не перестану повторять, что жду стадионных туров где-то между вселенной и всем миром. Хочу слушать этот трек именно на стадионах. Самых высоких полетов".

MELOVIN - клип на песню Don't Need Your Love

Напомним, ранее стало известно, что Монатик перевел свой хит "Мокрая" на украинский.

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