Слушатели уже успели оценить новую песню.

Украинский музыкант, выступающий под псевдонимом Довгий Пес, выпустил новую песню "Комендантська". Она об артистах, которые внезапно полюбили Украину и украинский язык после полномасштабного вторжения.

Артист не называет конкретных имен, однако по кадрам из клипа можно понять, о ком идет речь. "Под раздачу" попала группа Kalush Orchestra, которая победила на Евровидении-2022. Вероятно, Довгий Пес имеет ввиду то, что группа в основном выступает в Европе после 24 февраля.

Также в клипе можно увидеть и Алексея Завгороднего, который воюет на информационном фронте и выступает на благотворительных концертах.

"Твій кумир перевзувся? Це мило... З лютого він полюбив Україну! Коли будеш дякувать - стань на коліна. Малорос пригадав солов'їну?" - поет музыкант.

Реакция сети на песню "Комендантська"

"Насколько же я горжусь тем, что у нас существует такой трушный рэп. Текст как всегда очень точен. Мое уважение"

"Оу! Как всегда очень сильная штука получилась! Спасибо за позицию и замечательное звучание"

"Остро, небанально, о том, что есть сейчас! Жду новых работ"

"С первых секунд поняла, что трек понравится, а потом услышала текст... Очень крутая работа! Как скоро выйдет ваш фит с Позитивом, с этим "казаком" украинского рэпа?"

Напомним, Анна Тринчер разорвала сердца новой песней "Зай". В этой песне звезда передает эмоции каждой украинки, выехавшей за границу.

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