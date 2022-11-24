Украинский музыкант, выступающий под псевдонимом Довгий Пес, выпустил новую песню "Комендантська". Она об артистах, которые внезапно полюбили Украину и украинский язык после полномасштабного вторжения.
Артист не называет конкретных имен, однако по кадрам из клипа можно понять, о ком идет речь. "Под раздачу" попала группа Kalush Orchestra, которая победила на Евровидении-2022. Вероятно, Довгий Пес имеет ввиду то, что группа в основном выступает в Европе после 24 февраля.
Также в клипе можно увидеть и Алексея Завгороднего, который воюет на информационном фронте и выступает на благотворительных концертах.
"Твій кумир перевзувся? Це мило... З лютого він полюбив Україну! Коли будеш дякувать - стань на коліна. Малорос пригадав солов'їну?" - поет музыкант.
Реакция сети на песню "Комендантська"
- "Насколько же я горжусь тем, что у нас существует такой трушный рэп. Текст как всегда очень точен. Мое уважение"
- "Оу! Как всегда очень сильная штука получилась! Спасибо за позицию и замечательное звучание"
- "Остро, небанально, о том, что есть сейчас! Жду новых работ"
- "С первых секунд поняла, что трек понравится, а потом услышала текст... Очень крутая работа! Как скоро выйдет ваш фит с Позитивом, с этим "казаком" украинского рэпа?"
Напомним, Анна Тринчер разорвала сердца новой песней "Зай". В этой песне звезда передает эмоции каждой украинки, выехавшей за границу.