Мальчик, который прославился благодаря тому, что спел "Ой, у лузі червона калина", сейчас снова умилил сеть.

Трехлетний Леон из города Ирпень уже давно звезда сети. Недавно он покорил своим исполнением "Ой, у лузі червона калина". Сейчас ребенок талантливо перепел легендарный хит Кузьмы Скрябина "Сам собі країна". Видеозапись в Instagram выложил отец ребенка.

"Кузьма - это любовь", - сказано в описании к публикации.

Поклонники творчества маленького Леона уже успели оценить новое выступление.

"Очень красиво! Такой молодец! Хорошую основу вы вкладываете в воспитание детей", "Чрезвычайно талантливый мальчик. Когда смотришь видео, то сразу появляется улыбка", "Просто не хватает слов.. и слезы на глазах... Это все от эмоций! Спасибо вам за правильное воспитание детей!", "Тот момент, когда хотим чтобы он не так быстро рос, чтобы дольше оставалась эта детская шепелявость, потому что из уст ребенка взрослые песни звучат так по-настоящему", - пишут комментаторы.

Напомним, названы топ-5 новых песен о войне в Украине, которые доведут до слез.

Вас также могут заинтересовать новости: