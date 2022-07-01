Трогательная композиция получила название "Небо плаче".

Кременчужанка Вита Татаринова выпустила песню "Небо плаче". Так она почтила память своих земляков, погибших в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор" 27 июня. Видеозапись появилась на YouTube.

На кадрах фотографии магазинов, которые пострадали от обстрела. В песне сказано о том, что в тот роковой день люди оказались в ТЦ по разным причинам - кто-то выбирал обручальные кольца, кто-то встретился с друзьями, кто-то просто зашел за покупками. Сейчас на месте "Амстора" - руины.

"Новая авторская песня, которая стала откликом на события в моем городе Кременчуге. 27 июня российские ракеты попали в гипермаркет, где находилось более 1000 человек. Это военное преступление мы не должны забыть... Небо видит…", - прокомментировала автор.

"Небо, небо, небо, небо бачить,

Небо, небо, небо не пробачить.

Від чиєї злоби Кременчук в жалобі?

Його серце плаче, його серце плаче...

Розділилося життя наше на "до" і "після",

І на серці сумна лише, жалібна пісня.

Під уламками тут захоронені мрії,

А хтось знов набирає абонента в надії...", - спела Вита Татаринова.

Комментаторы поблагодарили Виту за такую чувственную песню.

"Большое спасибо, Вита, за такую песню. Боль, беспомощность и пренебрежение к тем, кто прямо или косвенно причастен к этому поступку, кто радуется в комментариях под видео кадров трагедии в нашем городе. Это не может сделать человек, это просто недочеловек", "Как больно. Бедные люди. В тех магазинах мог быть любой из нас…", "Вита, привет. Ты у нас пела на свадьбе. Мы сейчас в Германии. Я в слезах, не могу работать, меня накрыло. Как же больно. Ужас", - пишут пользователи сети.

Напомним, MONATIK выпустил музыкальный альбом "ART Оборона" о войне в Украине.

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