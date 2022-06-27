27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более тысячи посетителей.

Вечером в понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу. Попали в ТРЦ "Амстор". На момент попадания ракеты в здании находилось около тысячи человек. По данным на 20:20 известно о 10 погибших и 40 раненых. На трагедию уже отреагировали украинские знаменитости.

Слава Демин

Телеведущий опубликовал черный квадрат с надписью "Кременчуг". В описании он написал: "Эти выбл*дки уже снова пишут, что это постанова! С*ки! Вам никогда не отмыться! Но вы пока своими куриными мозгами этого не понимаете. Бумеранг существует и он скоро прилетит за уничтожение каждого украинского города и изуродованные жизни".

Кристина Горняк

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука опубликовала у себя в Instagram-профиле шокирующие кадры, сделанные после попадания ракеты оккупантов в торговый центр.

"Кременчуг. Полтава. 27.06.22 г. Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было больше чем 1000 гражданских людей", - написала Кристина.

Екатерина Осадчая

Телезвезда также опубликовала видео с места трагических событий.

"В эти минуты Кременчуг. Тысячи людей в торговом центре, рядом ни одного воинского объекта! Мы сочувствовали российским родителям, когда их дети сгорели заживо в торговом центре в Кемерово, а теперь эти самые родители нас жгут заживо, только представьте масштаб цинизма нации. Это геноцид, это уничтожение населения.

Мир, остановите это. Нам нужно закрытое небо!", - написала Екатерина.

Юрий Горбунов

Свое мнение о трагических событиях для Украины высказал и супруг Осадчей Юрий Горбунов.

"Не укладывается в голове! Мирные люди, в торговом центре!! Средь бела дня!! Кременчуг, наши искренние соболезнования!! Сдохните, орки!! За все будет возмездие!! И за Харьков, за Лисичанск, за Северодонецк, за Мариуполь!! За все!!", - высказался шоумен.

Ольга Сумская

Украинская актриса театра и кино, которая регулярно освещает в своем блоге зверства российских оккупантов, не смогла остаться в стороне.

"Господи, Кременчуг! Какая страшная трагедия! Оккупанты ударили по торговому центру, в котором находились сотни людей!!! Есть жертвы… Нелюди! Отбросы!", - написала Сумская.

Лилия Ребрик

"Рашистские ушварки, ничего святого", - кратко высказалась телеведущая. Она, как и ее коллеги, показала подписчикам кадры с места прилета российской ракеты.

Надежда Матвеева

"Торгово-развлекательный центр в Кременчуге. Наверняка рашисты скажут, что это фейк, что мы сами взорвали. Но правду не скрыть. Каждым попаданием в мирные здания эти изверги доказывают: с ними нельзя договариваться, нет им веры, нет прощения. Варвары ХХІ века, террористы, преступники. Этого клейма не смыть!

Держись, Кременчуг. Держись, родная Украина", - написала телеведущая.

Эктор Хименес-Браво

Именитый шеф-повар, который недавно похвастался получением украинского гражданства и всячески помогает своей уже родной стране, подчеркнул - все виновные за это ответят.

"Моя страна пылает. Больше всего на свете мне бы хотелось, чтобы эти кадры были кадрами с красной площади. Но нет, эти кадры сняты в Полтавской области, Кременчуге. Торговый центр, более 1000 гражданских внутри. По предварительным подсчетам 100 погибших. Все силы, которые есть сейчас - отдаю ненависти к оркам. За это должен ответить каждый. От того, кто нажал на кнопку до того, кто молчит и говорит что это все политики", - написал Хименес-Браво.

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