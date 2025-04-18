Крис Мартин удивил своим поведением.

Известный британский певец Крис Мартин, который является лидером рок-группы Coldplay, опозорился на концерте. Он неожиданно спел для россиянина в зале и обратился к диктатору.

Недавно коллектив выступал в Южной Корее, а именно в городе Сеул. Во время концерта артист решил пообщаться с поклонниками. В объектив камеры случайно попал парень с розовыми волосами. Крис поинтересовался, откуда он. Чтобы не кричать на большой зал, фанат показал телефон, где написал слово "Russia" (Россия).

После этого группа спела для россиянина, назвав его "замечательным братом". А потом Мартин напел импровизационные строки, что мечтает выступить в стране-агрессоре, но должен получить разрешение диктатора. Соответствующее видео попало в сеть.

"Добро пожаловать, мой замечательный брат! Я знаю, дорога сюда была стрессом. Однажды мы сыграем в России, хоть она и далеко. Только для этого нам нужно одно - "да" от господина Путина", - опозорился певец.

К слову, во время полномасштабной войны в Украине Крис Мартин неоднократно поддерживал украинцев. Например, однажды он вышел с сине-желтой лентой на концерте во время тура по Европе.

Напомним, ранее певица Билли Айлиш, которая поддерживала Украину, показалась в видео под российскую музыку.

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