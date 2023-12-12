Девушка впечатлила своих поклонников.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Анна Тринчер представила новую работу "Колоски". Певица продолжает детально рассказывать об изменениях личной жизни и делится кардинальными поворотами в творчестве. Спортивный зал, бассейн и сауна – локации, которые нагрелись до максимальных температур во время съемок клипа.

После долгого периода принятия себя артистка указывает на определенную символику и состояние в песне, где строки "распущенные волосы, опять все показалось" определяют тот, уже забытый период неуверенности и замкнутости, а уже в словах "с меня достаточно - я заплетаю косы" прослеживается внутренняя сила и решительность сегодняшней жизни Анны.

"От девушек постоянно ждут слабости действий, наигранной легкости и непонимания серьезных вещей в мире, но при чем здесь серьезность, если за настоящей красотой и сдержанностью скрывается та самая уверенная в себе девушка, которая сегодня заплетает колоски и идет таскать железо, чтобы стать еще лучше завтра", - комментирует премьеру Тринчер.

Она добавила, что "Колоски" - это недостижимая сила правды внутреннего слогана "неидеальная я", та самая проработанная часть души девушки, которая прожила непонятность и смогла открыть привлекательную женственность.

В части клипа в спортивном зале можно увидеть подруг Анны: Марину Мангул, Валерию Дидковскую, Diana Gloster, Илу Кузнецову, которые также прожили кризисные периоды в жизни, но не сдались и теперь с гордостью мотивируют других девушек любить себя, заплетать косы, быть сильными и сексуальными.

А действенной психологической поддержкой могут стать спорт, танцы, качественный отдых от внешнего мира, которые придают женщинам уверенность в себе и силе как физической, так и внутренней.

Стоит отметить, что песня "Колоски" стала популярной еще до релиза. Пользователи ТикТок уже успели снять множество видео и назвали этот трек хитом.

Напомним, ранее Дорофеева посвятила новый трек "Хай пишуть" всем своим хейтерам.

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