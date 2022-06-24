Певица посвятила песню украинским переселенцам.

Украинская певица Настя Каменских презентовала новую англоязычную песню "Back Home", которую посвятила украинским переселенцам. Она решила поддержать тех, кто вынужденно покинул свои дома из-за войны в Украине.

"Back Home - это песня, которая сейчас близка миллионам украинцев, которые вынуждены были покинуть свой дом и уехать в другую область или даже в другую страну. Но хоть нам и болит от разлуки с привычной жизнью, с близкими, домом, работой, спокойными утрами с кофе на своей кухне и всем тем, что осталось "до"; эта песня - это еще одно напоминание о том, что нам есть за что бороться", - написала Каменских на своей странице в Instagram.

Она добавила, что сейчас все мы боремся за мир и свободу, за счастье и покой в душе, за родные города, за близких и друзей, которых обнимем после победы.

"Мы все это обязательно вернем", - твердо отметила певица.

"До слез. Я очень хочу, чтобы все нормализовалось", "Невероятно", "Как всегда, мурашки по коже", "Очень красиво. С этого момента стоит у меня на повторе", "Очень трогательная песня, чувственное исполнение до слез", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Настя Каменских не сдержала эмоций на концерте, фанаты плакали вместе с ней.

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