Артистка выпустила композицию "Кулями" и очень эмоциональный клип.

Украинская певица Камалия представила украинскую лирическую композицию "Кулями". Она записала трек с рэпером Paul Hank. На свое YouTube-канале звезда обнародовала очень мощный и чувственный клип, в котором показала своих коней, убитых оккупантами во время активных боевых действий в Киевской области.

Также в клипе Камалия демонстрирует ужасы войны - руины мирных районов, жилых домов, школ, садиков, больниц, подорванные автомобили.

Особая часть - это кони певицы, который она так любила. Они показаны в клипе как воспоминания.

Отметим, когда оккупанты оставили Бучу, знаменитость узнала, что во время оккупации россияне заминировали ее конюшню и убили всех животных. Звезда до сих пор не может оправиться от трагедии, поскольку была очень привязана к своим животным, а также долгие годы занималась конным спортом.

Реакция соцсетей на клип

Вот что фанаты Камалии пишут в комментариях к ее новому клипу:

"С первых слов песни я уже не плакала, а рыдала! Господи, какие сильные слова, наполненные магией Украины, Боже храни нас"

"Очень сильная песня, слезы на глазах"

"Какая песня душевная, хочется плакать"

"Камалия, что нам всем и вам пришлось пережить! Это не укладывается в голове… Спасибо за ваше творчество!"

Камалия - "Кулями": официальный клип

Напомним, певица Камалия поделилась историей знакомства с мужем-миллиардером.

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