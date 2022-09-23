Оказывается, что пара познакомилась на одном из мероприятий в Киеве.

Украинская певица Камалия рассказала, как и где познакомилась со своим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

По ее словам, в тот период она была в депрессии из-за разрыва отношений со своим бойфрендом. Тогда ее друг, который знал Захура, позвал ее на одно мероприятие, чтобы девушка могла отвлечься от грустных мыслей.

Камалия добавила, что на этой встречи были все мужчины, и она одна женщина среди них. Бизнесмены попросили ее спеть, и, вероятно, тогда между ней и Захуром пролетелата самая искра.

"Захур был наиболее яркий. У меня было такое ощущение, когда я его увидела впервые, что он такой, светится. От него какой-то свет идет. Это было мое первое ощущение. Раньше я никогда такого не испытывала. Да, я влюблялась. Но вот так, что ты смотришь на человека и от него идет свет", - поделилась певица в интервью Rostyslove Production.

Через несколько дней после мероприятия Захур позвал Камалию на обед, а еще через несколько месяцев они поженились. В браке у них родилось двое деток - девочки Арабелла и Мирабелла.

Напомним, ранее супруг украинской певицы Камалии рассказал, как его бывшая жена из России относится к войне в Украине и почему их дети живут с ним в одном доме.

По словам Мохаммада Захура, он остался в хороших отношениях с экс-супругой, они могут обсудить вопросы насчет общих детей - сына Армана и дочери Татьяны. Он отметил, что она осуждает войну в Украине, несмотря на то, что живет в стране-агрессоре.

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