Творчество группы будет больше направлено на европейскую аудиторию.

Группа Kalush Orchestra готовит новые песни, в том числе на антивоенную тематику и на английском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк сказал во время онлайн-брифинга для журналистов на платформе ZOOM.

В частности, у солиста спросили, есть ли у него в планах написать альбом о войне и выступать в Европе на антивоенных концертах.

"Да, песни пишутся на такие тематики. Скоро вы их все услышите", - сказал Псюк.

Он добавил, что группа будет организовывать много благотворительных концертов, в том числе антивоенных, в поддержку Украины. По его словам, это будет "совсем скоро".

Также Псюк рассказал о дальнейших творческих планах.

По его словам, его творчество двух групп Kalush и Kalush Orchestra будет развиваться отдельно.

"Группа Kalush - это скорее про рэп, хип-хоп, который в Украине. А группа Kalush Orchestra - это скорее уже то, что возможно будет больше интересно европейцам. Я имею в виду - это сочетание нашего забытого через несколько поколений фольклора и современного хип-хопа в таком виде, как мы уже видели. И так как мы заметили, насколько это нравится Европе, - мы решили создать для этого отдельный Youtube-канал, и надеемся, что получится так нам показывать нашу музыку в Европе и в дальнейшем. Мы готовим новые песни", - сказал Псюк.

Также он сказал, что в будущих песнях будет точно присутствовать английский язык. "Скоро все увидите", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая украинская группа Kalush Orchestra, которая представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022" в итальянском Турине, с песней Stefania выиграла этот конкурс. На втором месте - британский певец Сэм Райдер с песней Space Man.

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