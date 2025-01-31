Видеоработу уже высоко оценили слушатели.

Популярный украинский певец Никита Киселев, который известен песнями "Романтично", "Білі подушки" и "У волоссі осінь", презентовал новый клип на песню "Купідон".

По словам артиста, его черно-белая видеоработа показывает настоящую, несокрушимую, сильнее испытаний любовь. Героями клипа "Купідон" стала пара военных, которые многое пережили вместе во время войны.

"Этот трек открывает масштабный авторский проект "Пісні, написані коханням", в котором каждая композиция - это история украинских пар, чья любовь проходит испытания войной. "Купідон" посвящен реальной паре военных - Анастасии и Алексею, которые познакомились после тяжелых ранений. Они могли потерять все, но нашли друг друга", - отметил артист.

Видео дня

Сам Никита предстает в клие в роли священника, который объединяет пару и крестит ребенка влюбленных.

Реакция слушателей

Слушатели уже успели оценить новую видеоработу Киселева и оставили свои восторги в комментариях:

"Боже, вот так песня! Это просто класс"

"Как же это прекрасно. Песня, как всегда замечательная, клип невероятный, порой до мурашек"

"Я в восторге от видеоработы и от песни"

"Каждая песня попадает прямо в сердце"

"Какие красивые слова, невероятный клип, люблю вашу музыку".

Напомним, ранее Алена Тополя посвятила песню своему мужу Тарасу.

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