Популярный украинский певец Никита Киселев, который известен песнями "Романтично", "Білі подушки" и "У волоссі осінь", презентовал новый клип на песню "Купідон".
По словам артиста, его черно-белая видеоработа показывает настоящую, несокрушимую, сильнее испытаний любовь. Героями клипа "Купідон" стала пара военных, которые многое пережили вместе во время войны.
"Этот трек открывает масштабный авторский проект "Пісні, написані коханням", в котором каждая композиция - это история украинских пар, чья любовь проходит испытания войной. "Купідон" посвящен реальной паре военных - Анастасии и Алексею, которые познакомились после тяжелых ранений. Они могли потерять все, но нашли друг друга", - отметил артист.
Сам Никита предстает в клие в роли священника, который объединяет пару и крестит ребенка влюбленных.
Реакция слушателей
Слушатели уже успели оценить новую видеоработу Киселева и оставили свои восторги в комментариях:
- "Боже, вот так песня! Это просто класс"
- "Как же это прекрасно. Песня, как всегда замечательная, клип невероятный, порой до мурашек"
- "Я в восторге от видеоработы и от песни"
- "Каждая песня попадает прямо в сердце"
- "Какие красивые слова, невероятный клип, люблю вашу музыку".
Напомним, ранее Алена Тополя посвятила песню своему мужу Тарасу.