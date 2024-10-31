Известная украинская певица, которая подавалась на 'Холостяк', выпустила трек, посвященный шоу

Артистка сумела дать волю чувствам и рассказала о настоящей любви.

Накануне премьеры самого романтического телепроекта "Холостяк" певица SOWA презентовала песню "Принцесса роза", которая еще задолго до выпуска вызвала настоящий резонанс как в медиа, так и среди поклонников.

"Принцесса Троянда" - это единственная роза для "холостяка", среди других роз (девушек проекта, - ред), которая годами мечтала быть единственной для мужчины. Не просто розой, а его принцессой. Поскольку роза является символом проекта, ее можно сравнить с девушками-участницами.

"Песня "Принцесса Роза" написана на основе настоящей сказки. Мечтаю, чтобы когда-то одна из моих авторских песен стала саундтреком к масштабному проекту.После того, как я подала заявку на участие в проекте "Холостяк", мне стало интересно, как бы звучал саундтрек в моем авторстве? Да, я написала песню "Принцесса Троянда".В песне много фраз пересекаются с историей и с главным символом проекта "Холостяк" - розой. Она начинается со слов сказки: "Много-много, далеко-далеко".Это говорит о том, что желание быть "единственной" живет внутри женщины-розы уже очень давно", - рассказала SOWA.

Артистка также призналась, что долгое время не могла собрать воедино именно ту версию звучания, ведь несколько раз переделывала аранжировку.

"Трудно было найти нужное звучание песни. На самом деле не так трудно написать песню, как красиво ее "запаковать", а именно сделать аранжировку и сведение.Это очень важные этапы в песне, к которым нужно относиться детально, чтобы правильно передать посыл песни. Аранжировку можно сделать в десяти вариациях, но только одна может лучше преподнести твою песню", - добавила артистка.

Как призналась недавно SOWA, она присылала анкету на участие в телепроекте, однако принять участие в съемках проекта не удалось. Более того, она видит, что именно "Принцесса роза" в новом сезоне станет саундтреком проекта.

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