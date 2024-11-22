Певица представила чувственный клип на песню, который является настоящим признанием в любви к родному городу Киеву.

Видеоработа погружает зрителя в атмосферу осенней столицы Украины. Уютные улочки старого города, величественные панорамы с высоты птичьего полета, поездка в метро, мерцание ночных огней - все это создает неповторимый образ Киева, полного жизни и красоты.

VIRA предстает в клипе нежной и романтичной. Она встречает рассвет с чашкой кофе на балконе старинного дома, прогуливается по Крещатику, любуется видами с моста и едет в метро, наблюдая за Днепром. Ее образ гармонично вплетается в городской пейзаж, подчеркивая его красоту и уникальность.

Режиссер Тоня Ноябрева мастерски передала атмосферу Киева, создав настоящую киноисторию о свидании певицы с городом. Каждый кадр наполнен любовью и нежностью к родной земле.

Песня "Все пройдет" - это лирическая баллада о том, что важно оставаться верным себе, несмотря на жизненные трудности и испытания. Она напоминает, что все временное, а настоящие ценности - вечные.

Певица приглашает зрителей на виртуальную прогулку по Киеву, который она искренне любит и которым гордится. Клип "Все пройдет" - это не просто красивая видеоработа, а настоящий гимн родному городу, наполненный нежностью и искренностью.

Напомним, Вера Брежнева засветилась в столице.

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